Manuela Arcuri “Non è l’Arena”, Cecchi Paone: «Omosessuali da coprire, tu e Garko…», forte imbarazzo (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Ares Gate continua a tener banco: è lo studio di Non è l’Arena alla presenza di Manuela Arcuri a ritrattare un argomento su quale si è molto dibattuto. Dopo aver calato il sipario sul Grande Fratello Vip 5, dove il vaso di Pandora era stato scoperchiato, la vicenda delle storie create ad hoc per attirare l’attenzione del pubblico torna a far parlare nella trasmissione di Massimo Giletti. Non senza procurare forte imbarazzo all’attrice che delle produzioni di Alberto Tarallo è stata a lungo una delle maggiori protagoniste. Manuela Arcuri: l’Ares Gate a “Non è l’Arena”. Cecchi Paone punta il dito: forte imbarazzo Interprete di tante fiction di successo Mediaset, vicinissima a Teo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Ares Gate continua a tener banco: è lo studio di Non èalla presenza dia ritrattare un argomento su quale si è molto dibattuto. Dopo aver calato il sipario sul Grande Fratello Vip 5, dove il vaso di Pandora era stato scoperchiato, la vicenda delle storie create ad hoc per attirare l’attenzione del pubblico torna a far parlare nella trasmissione di Massimo Giletti. Non senza procurareall’attrice che delle produzioni di Alberto Tarallo è stata a lungo una delle maggiori protagoniste.: l’Ares Gate a “Non è”.punta il dito:Interprete di tante fiction di successo Mediaset, vicinissima a Teo ...

RobertaBruzzone : RT @nonelarena: #nonelarena Suicidio #Losito, #ManuelaArcuri: 'Viveva una depressione interiore', @RobertaBruzzone: 'Il quadro depressivo c… - zazoomblog : Omosessuali da coprire tu e Garko.... Manuela Arcuri in grave imbarazzo che punta il dito da Giletti Video -… - zazoomblog : Omosessuali da coprire tu e Garko.... Manuela Arcuri in grave imbarazzo che punta il dito da Giletti Video -… - lucazamm : RT @realUmbertoLM: Brava Manuela Arcuri. Nessuno obbliga un attore a tenere nascosto il proprio orientamento né a crearsi relazioni fake di… - infoitcultura : Ares Gate, Manuela Arcuri: 'Grazie per avermi invitata è giusto che dica quello che ho visto con i miei occhi' -