Libia: Saipem in prima fila per rilancio, Cao ‘puntiamo a ruolo primo piano’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Saipem è in prima fila per il rilancio della Libia. Il gruppo, che è presente nel Paese dalla metà degli anni ’60 e che negli ultimi anni travagliati ha comunque mantenuto la propria sede e il proprio personale locale, punta a recitare un ruolo da protagonista nel processo di ricostruzione del Paese. “Saipem punta ad avere un ruolo di primo piano nel contribuire al rilancio dell’economia della Libia dove siamo presenti sin dagli anni ’60 e dove abbiamo mantenuto una sede a Tripoli che impiega personale locale”, spiega all’Adnkronos l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao.“Abbiamo una profonda conoscenza del Paese e delle sue infrastrutture ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) –è inper ildella. Il gruppo, che è presente nel Paese dalla metà degli anni ’60 e che negli ultimi anni travagliati ha comunque mantenuto la propria sede e il proprio personale locale, punta a recitare unda protagonista nel processo di ricostruzione del Paese. “punta ad avere undipiano nel contribuire aldell’economia delladove siamo presenti sin dagli anni ’60 e dove abbiamo mantenuto una sede a Tripoli che impiega personale locale”, spiega all’Adnkronos l’amministratore delegato di, Stefano Cao.“Abbiamo una profonda conoscenza del Paese e delle sue infrastrutture ...

