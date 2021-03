(Di lunedì 22 marzo 2021) La sorprendente vittoria del Benevento in casa dellaha scatenato il web e anche Felipe Melo. Il calciatore brasiliano ha lasciato un commento “piccante”. La rete di Gaich in-Benevento ha fatto e farà parlare molto di sé in stagione. Il gol dell’argentino ha decretato la vittoria difficile da pronosticare delle streghe sui bianconeri, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? La #Juventus fa godere l’ex bianconero - Tealto2 : RT @Max_Mogavero: Il colpo della Strega piega la Vecchia Signora: @adolfogaich9 fa godere il #Benevento, #Juventus ko [FOTO] https://t.co… - Max_Mogavero : Il colpo della Strega piega la Vecchia Signora: @adolfogaich9 fa godere il #Benevento, #Juventus ko [FOTO]… - Fprime86 : RT @matmosciatti11: #Allegri a Sky Calcio Club: “Quante offerte ho rifiutato? Tre anni fa mi chiamò il presidente del #RealMadrid, risposi… - MaciTiozzo : RT @GiorgiaCenni9: Allegri a @SkySport “Tre anni fa quando il presidente del #RealMadrid mi chiamò gli dissi che sarei rimasto alla #Juvent… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus godere

Laha comunque la possibilità di vincere la Coppa Italia, sarebbe un'annata positiva. Poi ... Io vogliodelle gesta dei miei calciatori. La finale col Real Madrid l'abbiamo persa perché ..., l'ex centrocampista bianconero Felipe Melo non certo ricordato per le sue prestazioni in ... ancora una volta si mette in mostra per andare controcorrente e '' della sconfitta della sua ...La Juventus perde, Felipe Melo se la ride. L’ex centrocampista degli stessi bianconeri, ma inviso all’ambiente e spesso in rotta di collisione con la Vecchia Signora, ha commentato un post su Instagra ...Juventus: l'indomani l'incredibile sconfitta interna contro il Benevento ci sono inevitabilmente strascichi lunghi e pesanti.