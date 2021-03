La Ferrari e i numeri di gara: con l'1 vinti 58 GP, il 101 di Ascari da record (Di lunedì 22 marzo 2021) Complice l'associazione con Gilles Villeneuve, Michele Alboreto e Jean Alesi, il 27 è un numero che è nel cuore di tutti i Ferraristi pur non avendo portato grandissimi risultati : appena 10 i GP ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Complice l'associazione con Gilles Villeneuve, Michele Alboreto e Jean Alesi, il 27 è un numero che è nel cuore di tutti isti pur non avendo portato grandissimi risultati : appena 10 i GP ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La #Ferrari e i #numeri di gara in #F1: con l’1 vinti 58 gp, il 101 di #Ascari da record @F1 @ScuderiaFerrari https://t.co… - dinoadduci : La Ferrari e i numeri di gara: con l’1 vinti 58 GP, il 101 di Ascari da record - FedeFiorentini9 : RT @Gazzetta_it: La #Ferrari e i #numeri di gara in #F1: con l’1 vinti 58 gp, il 101 di #Ascari da record @F1 @ScuderiaFerrari https://t.co… - Gazzetta_it : La #Ferrari e i #numeri di gara in #F1: con l’1 vinti 58 gp, il 101 di #Ascari da record @F1 @ScuderiaFerrari… - IBombarolo : RT @FormulaPassion: #F1 | La ricostruzione di Federico Albano della scala gerarchica delle prestazioni viste durante i test, partendo dall'… -