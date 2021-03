Johnny Depp: un uomo si intrufola nella sua villa e intanto ci sono nuove accuse alla Heard (Di lunedì 22 marzo 2021) Un vagabondo si è introdotto nella villa dell’attore Un uomo, si è introdotto nella villa di Johnny Depp e non solo si è limitato a fare irruzione ma si è anche fatto diversi drink e una doccia. La polizia è stata chiamata dopo l’allarme lanciato dai vicini che avevano visto l’uomo, probabilmente un senza tetto, entrare nella casa saltando la staccionata che porta dal giardino all’abitazione. L’uomo, secondo quanto spiega TMZ, è stato portato via di forza ed è accusato di violazione di domicilio e vandalismo. Al momento non si ha una reazione ufficiale dell’attore che è alle prese con altri guai. Depp dopo la causa persa contro il “The Sun”, che ha comportato anche conseguenze sul ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Un vagabondo si è introdottodell’attore Un, si è introdottodie non solo si è limitato a fare irruzione ma si è anche fatto diversi drink e una doccia. La polizia è stata chiamata dopo l’rme lanciato dai vicini che avevano visto l’, probabilmente un senza tetto, entrarecasa saltando la staccionata che porta dal giardino all’abitazione. L’, secondo quanto spiega TMZ, è stato portato via di forza ed è accusato di violazione di domicilio e vandalismo. Al momento non si ha una reazione ufficiale dell’attore che è alle prese con altri guai.dopo la causa persa contro il “The Sun”, che ha comportato anche conseguenze sul ...

