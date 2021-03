Il piano di Draghi in Europa per i vaccini (Di lunedì 22 marzo 2021) Qual è il piano vaccini di Draghi in Europa? Giovedì prossimo si riunirà il Consiglio Europeo. E Draghi ha intenzione, dopo lo stop di Astrazeneca e il ritardo delle forniture di imprimere velocità alla campagna vaccinale europea. Facendo asse con Germania e Francia. Scrive Claudio Tito su Repubblica che la gestione Von Der Leyen non è considerata all’altezza della situazione. Ecco perché già da giovedì si cercherà una svolta: Sostanzialmente che già in occasione del prossimo Consiglio europeo la “locomotiva” con tre motori dell’Unione formulerà le sue aspettative e illustrerà le sue indicazioni alla presidente della Commissione. L’idea è quella di affiancare e coadiuvare il “governo” dell’Ue nelle decisioni e nelle operazioni che concernono la battaglia contro il coronavirus. Naturalmente l’aspetto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Qual è ildiin? Giovedì prossimo si riunirà il Consiglio Europeo. Eha intenzione, dopo lo stop di Astrazeneca e il ritardo delle forniture di imprimere velocità alla campagna vaccinale europea. Facendo asse con Germania e Francia. Scrive Claudio Tito su Repubblica che la gestione Von Der Leyen non è considerata all’altezza della situazione. Ecco perché già da giovedì si cercherà una svolta: Sostanzialmente che già in occasione del prossimo Consiglio europeo la “locomotiva” con tre motori dell’Unione formulerà le sue aspettative e illustrerà le sue indicazioni alla presidente della Commissione. L’idea è quella di affiancare e coadiuvare il “governo” dell’Ue nelle decisioni e nelle operazioni che concernono la battaglia contro il coronavirus. Naturalmente l’aspetto ...

