Il Cardinale Tagle e Cazzullo dialogano su fede e pandemia

PetroneSara : #commovente #oggi il Cardinale Tagle a nome dei 10mln di #migranti #filippini #vaticano #PapaFrancesco #santamessa - PetroneSara : 'ci prendiamo cura dei bambini a noi affidati come se fossero i nostri figli e degli anziani come se fossero i nost… - PetroneSara : Estremamente toccante la #commozione del cardinale filippino #Tagle durante la #SantaMessa di stamattina al… -

è stato per otto anni arcivescovo di Manila. Creatoda Benedetto XVI, supervisiona la vita della Chiesa nelle cosiddette terre di missione (Africa, Asia, America latina e Oceania). ...Martedì 23 marzo Le ferite del mondo In diretta su YouTube, Martedì 23 marzo 2021 alle ore 18.30 si terrà un dialogo su fede e speranza in tempo di pandemia tra ilLuis Antonio...La testimonianza del cardinale Tagle sulla fede in tempo di pandemia. Un incontro con il giornalista Aldo Cazzullo per riflettere sul Covid ...L' evento avverrà online il 23 marzo. «Toccare le ferite del mondo. Credere al tempo della pandemia»: è questo il titolo dell’evento online, previsto per martedì 23 marzo alle ore 18.30, che vede ...