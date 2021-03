Crisi dei chip - Aumentano le fabbriche chiuse e i problemi nella produzione

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si aggrava ladei semiconduttori all'interno del settore automobilistico. La carenza di, unita alle difficoltà di approvvigionamento per altre componenti critiche, sta spingendo un numero crescente di costruttori a rivedere i propri programmi di: in alcuni casi si sta assistendo a una vera e propria chiusura dei cancelli delle, anche per un periodo prolungato, in altri si sta procedendo allasolo parziale di alcuni modelli in attesa di completarne l'assemblaggio una volta ricevute le necessarie forniture. Toyota chiude Kolin. L'ultimo gruppo di grandi dimensioni a subire gli effetti della carenza di semiconduttori è stato la Toyota, che ha deciso di sospendere temporaneamente lanell'impianto di Kolin, in Repubblica Ceca. La ...