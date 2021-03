Covid: Draghi 'spinge' campagna vaccini, alle regioni 1mln di dosi Pfizer in 24 ore (2) (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Ecco, le regioni, tra quelle che arrancano e quelle che procedono più speditamente. Nel pomeriggio il premier ha incontrato anche la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, per fare il punto sulle soluzioni che concorreranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le regioni e dare tempestiva attuazione al nuovo piano vaccinale. Sembra che l'idea ultima non sia quella di dar vita a una vera e propria task force Difesa-Protezione Civile per aiutare le regioni in affanno, ma quel che è certo è che il governo ci sarà, pronto a dare una mano ogni volta che ne arriverà richiesta dal territorio. Non a caso il generale Figliuolo in settimana volerà in Calabria, tra le regioni in maggior affanno sulla campagna vaccinale. Intanto si profila all'orizzonte il dibattito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Ecco, le, tra quelle che arrancano e quelle che procedono più speditamente. Nel pomeriggio il premier ha incontrato anche la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, per fare il punto sulle soluzioni che concorreranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con lee dare tempestiva attuazione al nuovo piano vaccinale. Sembra che l'idea ultima non sia quella di dar vita a una vera e propria task force Difesa-Protezione Civile per aiutare lein affanno, ma quel che è certo è che il governo ci sarà, pronto a dare una mano ogni volta che ne arriverà richiesta dal territorio. Non a caso il generale Figliuolo in settimana volerà in Calabria, tra lein maggior affanno sullavaccinale. Intanto si profila all'orizzonte il dibattito ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi Vaccini, l'Europa spera sulle scorte americane Finora i tentativi del commissario Thierry Breton, capo della task - force europea anti - covid, ... Senza considerare le dichiarazioni di Merkel e Draghi venerdì pomeriggio, Breton continua a escludere ...

Covid: Figliuolo a Draghi, 1 mln dosi Pfizer entro 24 ore in 214 strutture sanitarie Nel corso dell'incontro di due ore, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier Mario Draghi, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo è stato fatto il punto sull'approvvigionamento e la gestione della ...

COVID-19: Per ora da Draghi nessuna novità Filodiritto Covid: Draghi 'spinge' campagna vaccini, alle regioni 1mln di dosi Pfizer in 24 ore (2) Intanto si profila all'orizzonte il dibattito interno al governo sulle prossime misure anti-Covid: scadranno subito dopo Pasqua, ma il presidente del Consiglio vuole che vengano rinnovate con un po' ...

Vaccini, l'Europa spera sulle scorte americane La minaccia agita particolarmente Boris Johnson, che nel weekend ha parlato con Emmanuel Macron, Merkel e altri leader europei per scongiurare il blocco degli export verso il Regno Unito. Il premier b ...

