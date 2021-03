(Di lunedì 22 marzo 2021) Il Corriere della Sera si interroga, dopo la partita di ieri all’Olimpico sulsia un allenatore a rischio egoda di tanta buona critica Il risultato della gara è stato il riassunto fedele di quello che si è visto in campo Iltanto criticato, anche dal suo presidente, è in pienissima corsa per il quarto posto. Ha due punti in meno dell’Atalanta, ma anche una partita da recuperare: quella contro la Juventus che è stata la recente pietra dello scandalo. Se ieri ilha, però, non éera più fresco maha preparato la garadie i suoi calciatorinno interpretatadegli avversari, escluso ...

Advertising

napolista : Corsera: Il #Napoli ha vinto perché #Gattuso l’ha preparata meglio di #Fonseca Dopo la partita di ieri viene da ch… - SiamoPartenopei : Napoli in corsa Champions! CorSera: criticato anche da De Laurentiis, ma c'è un motivo se ha vinto e riguarda Gattu… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Corsera - La Roma cambia tutto il tridente col Napoli, poi Cristante al posto di Smalling - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Corsera - Inter-Sassuolo, due date per il recupero: gli scenari. E il caso è diverso da Juve-Napoli e Lazio-Torino http… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Napoli

ViViCentro

Editoriale su il Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il flop europeo delle italiane: 'Ormai siamo scomparsi dall' Europa. C'è bisogno di un certo business nel calcio'.Ultime calcio- L'edizione odierna di Corriere del Sera edizione Roma si sofferma sulle notizie in casa dei giallorossi. Dal quotidiano si legge:Il Napoli tanto criticato, anche dal suo presidente, è in pienissima corsa per il quarto posto. Ha due punti in meno dell’Atalanta, ma anche una partita da recuperare: quella contro la Juventus che è ...Per completare quel processo di crescita che in Europa appare però evidente. Perché il Napoli, che la Roma affronterà domani sera all’Olimpico, ha gli stessi punti dei giallorossi (ma con una partita ...