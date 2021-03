Coronavirus, i dati della settimana: calano i nuovi casi ma aumentano ricoveri e morti (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo cinque settimane per la prima volta una flessione nei contagi, che continuano però a salire in 12 regioni. Malati in ospedale cresciuti del 12%, 2.797 in sette giorni le vittime di Covid Leggi su repubblica (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo cinque settimane per la prima volta una flessione nei contagi, che continuano però a salire in 12 regioni. Malati in ospedale cresciuti del 12%, 2.797 in sette giorni le vittime di Covid

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 24.935 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute - Ticinonline : Astrazeneca in Svizzera? Mancano ancora «dati solidi» #svizzera #swissmedic #astrazeneca #coronavirus - puglianotizie24 : Coronavirus Puglia, dati del giorno 22 marzo 2021 - infoitinterno : Covid oggi Marche: bollettino Coronavirus 22 marzo. Dati e contagi - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, l'anticipazione dei dati -