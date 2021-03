“Con Leonardo DiCaprio? Tutta la verità” Dayane Mello | tutti impazziti per le foto con il divo | lei è costretta a parlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021)è stata ospite di Barbara D’Urso durante di Live-Non è la d’Urso. La modella brasiliana era la più attesa nello studio e con lei la conduttrice ha parlato sia della sua esperienza nella casa del GF Vip, sia di unache è apparsa sul web e che sta facendo molto discutere. Barbara D’Urso ha subito chiesto adel suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Le due sono state molto unite nella casa, c’è stato anche un bacio eha ammesso di aver amato l’attrice siciliana. Una grande amicizia che ha vissuto anche momenti di scontro: “Io non ero gelosa della sua relazione con Andrea Zenga – ha spiegato la modella brasiliana -. Ma aveva parlato della sua nuova storia con, tranne che con me. Questo non mi è piaciuto”. (Continua dopo la) “Io e ...