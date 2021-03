Chelsea, Mendy salta FA Cup e partite col Senegal perché… deve andare dal dentista (Di lunedì 22 marzo 2021) Edouard Mendy non ha preso parte alla sfida del suo Chelsea contro lo Sheffield United in FA Cup e non si aggregherà al Senegal per le partite internazionali perché necessita di un intervento... dal dentista. Detto così, fa anche un po' sorridere, ma è la verità ed evidentemente il problema è più serio di quello che potrebbe sembrare. Lo ha confermato il tecnico blues Thomas Tuchel dopo il successo dei suoi blues in Coppa. L'estremo difensore, assoluto protagonista del nuovo avvio dei londinesi sotto la guida del mister tedesco, dovrà stare fermo nel corso della pausa per le Nazionali per un problema alla bocca.Mendy, stop per operazione dal dentistacaption id="attachment 1111203" align="alignnone" width="772" Chelsea Mendy (getty ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) Edouardnon ha preso parte alla sfida del suocontro lo Sheffield United in FA Cup e non si aggregherà alper leinternazionali perché necessita di un intervento... dal. Detto così, fa anche un po' sorridere, ma è la verità ed evidentemente il problema è più serio di quello che potrebbe sembrare. Lo ha confermato il tecnico blues Thomas Tuchel dopo il successo dei suoi blues in Coppa. L'estremo difensore, assoluto protagonista del nuovo avvio dei londinesi sotto la guida del mister tedesco, dovrà stare fermo nel corso della pausa per le Nazionali per un problema alla bocca., stop per operazione dalcaption id="attachment 1111203" align="alignnone" width="772"(getty ...

