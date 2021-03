C'è un'Italia in testa alle classifiche europee, da cui ripartire (Di lunedì 22 marzo 2021) Scorrendo le statistiche dell’Eurostat si possono anche trovare delle belle sorprese per quanto riguarda l’Italia. Tant’è che siamo talmente abituati a pensarci rassegnatamente come il “fanalino di coda” nelle classifiche che rischiamo poi di rimanere letteralmente spiazzati o increduli quando scopriamo di essere invece i primi o tra i primi in Europa. Perfino l’Eurostat, forse per abitudine e inerzia, sembra non credere in noi nemmeno di fronte ai propri stessi dati e prende così dei grossi granchi, come nell’ultima sua nota ufficiale sul consumo pro capite di risorse naturali, dove dice che la graduatoria europea del 2019 va dalla prima della classe, cioè la Spagna, che “avrebbe” il più basso consumo di risorse per abitante, pari a circa 8 tonnellate/anno, fino alla pecora nera d’Europa, cioè la Finlandia, che consuma invece circa 32 tonnellate di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Scorrendo le statistiche dell’Eurostat si possono anche trovare delle belle sorprese per quanto riguarda l’. Tant’è che siamo talmente abituati a pensarci rassegnatamente come il “fanalino di coda” nelleche rischiamo poi di rimanere letteralmente spiazzati o increduli quando scopriamo di essere invece i primi o tra i primi in Europa. Perfino l’Eurostat, forse per abitudine e inerzia, sembra non credere in noi nemmeno di fronte ai propri stessi dati e prende così dei grossi granchi, come nell’ultima sua nota ufficiale sul consumo pro capite di risorse naturali, dove dice che la graduatoria europea del 2019 va dalla prima della classe, cioè la Spagna, che “avrebbe” il più basso consumo di risorse per abitante, pari a circa 8 tonnellate/anno, fino alla pecora nera d’Europa, cioè la Finlandia, che consuma invece circa 32 tonnellate di ...

