Calendario MotoGP 2021 | date | programma | guida Sky e TV8

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ci siamo. Il 28 marzo, da Losail (Qatar), prenderà il via il Motomondiale. Sulla pista qatariana il Circus delle due-ruote vivrà il suo primo atto di una stagione lunga e condizionata, inevitabilmente, anche dalla pandemia globale. A seguire si correrà ancora in Qatar il 4 aprile, prima di sbarcare in Europa per il GP del Portogallo (18 aprile). Da quel momento andranno in scena le grandi classiche: GP Spagna (2 maggio); GP Francia (16 maggio); GP Italia (30 maggio); GP Catalogna (6 giugno); GP Germania (20 giugno); GP Olanda (27 giugno). Il decimo round sarà quello della novità, ovvero in Finlandia (11 luglio), ultimo round prima della pausa estiva. Si tornerà a gareggiare il 15 agosto in Austria, a Spielberg, per poi proseguire con grande intensità: GP Gran Bretagna (29 agosto); GP Aragon (12 settembre); GP San Marino (19 settembre); GP Giappone (3 ottobre); GP ...