Vittorio Sgarbi ha un cancro | la rivelazione del critico e deputato sulla malattia e il Covid

LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e deg… - fanpage : Vittorio Sgarbi ha un tumore, a rivelarlo è stato lo stesso critico d'arte. - zazoomblog : Vittorio Sgarbi: “Ho un cancro cerco di resistere” - #Vittorio #Sgarbi: #cancro #cerco - manu_etoile : RT @LegaSalvini: Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e degli ital… - manu_etoile : RT @ilgiornale: Vittorio Sgarbi senza peli sulla lingua racconta sui social e a La Zanzara di avere un cancro e di aver passato il coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

intervistato ai microfoni de La Zanzara , ha raccontato due dolorosi accadimenti della sua vita legati alla sua salute: Covid e tumore (e con il secondo sta lottando proprio in questo ...... impegnato in queste settimane nella campagna elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale della capitale, al fianco del candidatoe del centrodestra. La mancanza di ...Ringrazio anche i parlamentari Riccardo Nencini, Flavia Piccoli Nardelli, Gabriele Toccafondi e Vittorio Sgarbi per aver sottolineato con chiarezza questa esigenza. E ringrazio ancora tutti i ...La cosa più assurda però è stato proprio il commento del comico che ha raccontato che una volta è fuggito ad un posto di blocco.