Un sistema di videosorveglianza ultramoderno per Limatola

Tempo di lettura: < 1 minuto

Limatola (Bn) – In un'ottica di garanzia della sicurezza del territorio comunale è stato attivato un servizio di videosorveglianza ultramoderno. Le telecamere che garantiranno la videosorveglianza sono state installate nei punti di accesso a Limatola e nelle seguenti piazze: piazza San Biagio, piazza del Municipio, piazza dell'Annunziata, piazza San Tommaso Apostolo e piazza Sant'Eligio.

"L'Amministrazione Comunale ha voluto fortemente questo servizio al fine di garantire la tutela della sicurezza dei cittadini – sul punto interviene soddisfatto il Sindaco Domenico Parisi – Erano anni che ogni qual volta c'era un furto i cittadini giustamente chiedevano un minimo di videosorveglianza. Subito dopo l'insediamento di questa Amministrazione organizzammo un incontro con i cittadini presso la ...

Ultime Notizie dalla rete : sistema videosorveglianza 'Sociale, promozione, efficientamento energetico e manutenzione', i cardini del bilancio di previsione dell'amministrazione Marziali Una prima progettualità è quella relativa alla videosorveglianza, per la quale abbiamo lasciato la ... per completare interamente il piano di rifacimento del sistema di illuminazione pubblico. Sono ...

Minacce alla sindaca Santi, subito beccato l'autore del messaggio RIVA . La scena, come si pensava, era stata ripresa alla perfezione dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, che monitorano tutto ciò che accade intorno al municipio di Riva, così come in altre zone del centro storico rivano. Le immagini hanno dunque permesso agli uomini del ...

La videosorveglianza da maggio Già installate 15 telecamere il Resto del Carlino Un sistema di videosorveglianza ultramoderno per Limatola Limatola (Bn) – In un’ottica di garanzia della sicurezza del territorio comunale è stato attivato un servizio di videosorveglianza ultramoderno. Le telecamere che garantiranno la videosorveglianza son ...

Discariche abusive a Benevento, nuovi occhi elettronici in quattro ecopunti Stiamo rispettando un cronoprogramma che prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza in tutte le isole ecologiche' situate nelle contrade dove, purtroppo, nonostante gli sforzi ...

