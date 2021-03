Troppi turisti e rischio contagi | a Miami Beach scatta il coprifuoco

(Di domenica 21 marzo 2021) Si è da poco festeggiato lo 'Spring break' a, ma lo si è fatto come se una pandemia non avesse attraversato tutto il mondo quest'anno. Le autorità locali hanno imposto lo stato d'emergenza e il ...

Advertising

Giovannaconfal6 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Claudia49452421 : @nio_fivestars Buongiorno Nio. ??Venezia...nel mio cuore,sempre. C'è nata mia nonna,ho tanti ricordi... Mi piacereb… - elixwallss : @shAxharreeh oddio allora sicuro la penisola salentina poi tipo Bari e Alberobello, Lecce, Gallipoli ma sarebbe car… - Alessan32300041 : @La7tv Nei centri storici tutti hanno aperto ristoranti bar ecc. Ma era un rischio stare tutti attaccati in un post… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi turisti

Globalist.it

Le autorità locali hanno imposto lo stato d'emergenza e il coprifuoco dalle 20 alle sei del mattino a Miami beach, dopo che una folla diha invaso la nota località in occasione delle vacanze ...IL DEGRADO Napoli Est e la costa dimenticata: si sognano mare pulito eIl primo problema ... Una questione imbarazzante che si trascina daanni e che Annunziata non ha affrontato subito ...Il city manager Raul Aguila da detto che le regole rimarranno in vigore fino al 12 aprile: "C'erano folle di migliaia di persone" ...Vogliamo però evitare l'impennata dei contagi: il trend è in salita e quindi dobbiare fare il possibile per evitare di creare troppa pressione ... zona arancione. Ai turisti quindi diciamo ...