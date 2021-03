Test vaccino Covid su minorenni, la storia di due fratelli 13enni: “Non vogliamo trasmettere il virus alla mamma” (Di domenica 21 marzo 2021) Emmett e Gavin Preston sono due fratelli di soli tredici anni che stanno partecipando a una campagna di prova del vaccino contro il Covid dell’azienda farmaceutica Moderna. L’azienda farmaceutica sta studiando gli effetti del vaccino su gruppi di ragazzi di età compresa tra dodici e i diciassette anni. “Non vogliamo trasmettere il virus alla mamma” Emmett e Gavin secondo le leggi vigenti non potrebbero assumere il vaccino contro il Covid. Infatti, gli effetti sui ragazzi di età inferiore ai 16 anni non sono ancora stati studiati e si posseggono troppi pochi dati in proposito. Per questo, l’azienda Moderna sta sperimentando il proprio vaccino su 3000 ragazzi di età compresa tra i 12 e i ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 marzo 2021) Emmett e Gavin Preston sono duedi soli tredici anni che stanno partecipando a una campagna di prova delcontro ildell’azienda farmaceutica Moderna. L’azienda farmaceutica sta studiando gli effetti delsu gruppi di ragazzi di età compresa tra dodici e i diciassette anni. “Nonil” Emmett e Gavin secondo le leggi vigenti non potrebbero assumere ilcontro il. Infatti, gli effetti sui ragazzi di età inferiore ai 16 anni non sono ancora stati studiati e si posseggono troppi pochi dati in proposito. Per questo, l’azienda Moderna sta sperimentando il propriosu 3000 ragazzi di età compresa tra i 12 e i ...

