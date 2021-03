S.O.S. poesia: i versi che fanno bene (Di domenica 21 marzo 2021) Edoardo Sanguineti raccontava la poesia come «uno sguardo vergine sulla realtà», caratterizzata da una «vita clandestina»: parole in cui oggi si possono intravedere due tratti della poesia contemporanea, che se da un lato è molto gettonata, specie quando corre sul web, dall’altro resta a suo modo elitaria, lontana dai sentieri abituali persino per i frequentatori più assidui di librerie e biblioteche. Il successo della poesia formato Instagram guarda le foto Alessandro Fo, poeta e docente di Letteratura Latina ... Leggi su iodonna (Di domenica 21 marzo 2021) Edoardo Sanguineti raccontava lacome «uno sguardo vergine sulla realtà», caratterizzata da una «vita clandestina»: parole in cui oggi si possono intravedere due tratti dellacontemporanea, che se da un lato è molto gettonata, specie quando corre sul web, dall’altro resta a suo modo elitaria, lontana dai sentieri abituali persino per i frequentatori più assidui di librerie e biblioteche. Il successo dellaformato Instagram guarda le foto Alessandro Fo, poeta e docente di Letteratura Latina ...

Advertising

HandojoWu : RT @sergiodesiena: Fammi essere ancora figlio. Solo una volta. Una volta solo. Poi ti lascio andare. Ma per una volta ancora, fammi sentire… - deluzenluz : RT @deluzenluz: Quando ti connetti il mio essere Io trasformo in un meraviglioso sinfonia di versi trace In ognuno dei tuoi baci creare p… - debgrape : di bussare alla tua porta, finché ho la bocca; di vivere finché sono viva”. [...] B. Zerbini Questo quadro è l’espr… - kitebbi : @frances11927132 la poesia è 'io sono verticale'! tuttavia nel tweet non ci sono versi della poesia però ciò che c'è scritto me la ricorda - RicardoRoquetti : RT @museobrera: La poesia ha il potere di trasfigurare la realtà, ampliare confini, avvicinarci, immaginarci liberi. Domani la Pinacoteca d… -