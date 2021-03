Pio e Amedeo scherzano sulla figlia di Belen: Stefano De Martino in imbarazzo ad Amici (Di domenica 21 marzo 2021) Attimi di imbarazzo ma anche di risate nella prima puntata di Amici 20, quando in studio è arrivato il duo comico Pio e Amedeo. Tra i vari bersagli delle taglienti battute dei due, c’è stato anche il giudice Stefano De Martino. Su di lui, si sono accaniti ovviamente per la questione dell’ex moglie Belen Rodriguez, che a pochi mesi dalla separazione sta per avere una bambina assieme al compagno Antonino Spinalbese. La reazione di De Martino è stata tra l’imbarazzato e il divertito. Pio e Amedeo ad Amici: nel mirino c’è De Martino L’inizio della loro gag, in realtà, ha visto come bersaglio un altro cantante seduto sulla sedia dei giurati del talent di Maria De Filippi. Pio e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 marzo 2021) Attimi dima anche di risate nella prima puntata di20, quando in studio è arrivato il duo comico Pio e. Tra i vari bersagli delle taglienti battute dei due, c’è stato anche il giudiceDe. Su di lui, si sono accaniti ovviamente per la questione dell’ex moglieRodriguez, che a pochi mesi dalla separazione sta per avere una bambina assieme al compagno Antonino Spinalbese. La reazione di Deè stata tra l’imbarazzato e il divertito. Pio ead: nel mirino c’è DeL’inizio della loro gag, in realtà, ha visto come bersaglio un altro cantante sedutosedia dei giurati del talent di Maria De Filippi. Pio e ...

