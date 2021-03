Pd | Marcucci | ' benvenuto a Comincini | torna a casa sua' **

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il senatore Eugenioha deciso dire asua, nel Pd, il partito che lo ha eletto nel 2018. A lui va il nostro. E a tutti ricordo che nel suo caso non si può certo parlare di transumanza, come invece hanno già cominciato a fare alcuni editorialisti". Lo scrive il presidente dei senatori Pd, Andrea, su twitter.

la Repubblica

Letta ha parlato anche dei due capigruppo attuali del, Graziano Del Rio e Andrea, entrambi ex renziani rimasti nel partito in altre correnti. 'Non è una bocciatura - ha aggiunto Letta - ......in un'intervista al Tirreno Letta propone anche due donne alla guida dei gruppi parlamentari del...non c'è nessuna critica nei confronti degli attuali capigruppo Graziano Delrio e Andrea: "..."Questa settimana - scrive Comincini - ho quindi chiesto di rientrare nel Pd motivandone la ragioni alla segreteria nazionale di Enrico Letta, al capigruppo Marcucci, ai segretari lombardo Vinicio ...Il Pd veniva dalla burrasca della scelta dei ministri del governo ... Quindi per Graziano Delrio e per Andrea Marcucci, i due capogruppo uscenti, il destino è segnato. «Non è una bocciatura. Sono fra ...