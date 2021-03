Nuovo confinement nel Nord Ovest della Francia (Di domenica 21 marzo 2021) Dalla mezzanotte dello scorso 19 marzo sono tornate le restrizioni in Francia. Sotto confinement Parigi e la sua zona metropolitana, Nizza e il Nord Ovest del Paese, sedici dipartimenti in tutto. Nuovo confinement, in quali zone? L’annuncio è stato dato dal Primo Ministro Jean Castex lo scorso 18 marzo. Il confinement avrà durata di almeno Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Dalla mezzanotte dello scorso 19 marzo sono tornate le restrizioni in. SottoParigi e la sua zona metropolitana, Nizza e ildel Paese, sedici dipartimenti in tutto., in quali zone? L’annuncio è stato dato dal Primo Ministro Jean Castex lo scorso 18 marzo. Ilavrà durata di almeno

Advertising

RadioNizza : RT @gioggsan: Ecco il podcast con le notizie della settimana: il nuovo confinement nelle Alpi Marittime, la chiusura delle librerie in Fran… - gioggsan : Ecco il podcast con le notizie della settimana: il nuovo confinement nelle Alpi Marittime, la chiusura delle librer… - marco__lecce : RT @sole24ore: Nuovo confinement per 20 milioni di francesi - RobRe62 : RT @sole24ore:Nuovo confinement per 20 milioni di francesi - OssimoroJu29ro : RT @sole24ore: Nuovo confinement per 20 milioni di francesi -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo confinement Che cosa è successo questa settimana con il vaccino di AstraZeneca ... quando la Commissione europea aveva avanzato di nuovo minacce contro il Regno Unito su un vaccino ... Draghi: 'Vaccinazione in Italia riprende da venerdì 19 marzo alle 15' Confinement, couvre - feu, ...

Nuovo confinement per 20 milioni di francesi Nell'area di Parigi, di Nizza e nelle regioni nordoccidentali chiudono 110mila negozi "non essenziali" ma restano aperte librerie e scuole Nuovo confinement in Francia. A partire dalla mezzanotte di venerdì 19 marzo, in sedici dipartimenti - tra i quali tutta l'area metropolitana di Pcarigi - tornano rigide regole di contenimento del ...

Nuovo confinement per 20 milioni di francesi Il Sole 24 ORE Nuovo confinement nel Nord Ovest della Francia Da poche ore è entrato in vigore in Francia il nuovo confinement. Si parla di sedici dipartimenti, per un totale di 20 milioni di abitanti.

Nuovo confinement per 20 milioni di francesi Nell’area di Parigi, di Nizza e nelle regioni nordoccidentali chiudono 110mila negozi «non essenziali» ma restano aperte librerie e scuole ...

... quando la Commissione europea aveva avanzato diminacce contro il Regno Unito su un vaccino ... Draghi: 'Vaccinazione in Italia riprende da venerdì 19 marzo alle 15', couvre - feu, ...Nell'area di Parigi, di Nizza e nelle regioni nordoccidentali chiudono 110mila negozi "non essenziali" ma restano aperte librerie e scuolein Francia. A partire dalla mezzanotte di venerdì 19 marzo, in sedici dipartimenti - tra i quali tutta l'area metropolitana di Pcarigi - tornano rigide regole di contenimento del ...Da poche ore è entrato in vigore in Francia il nuovo confinement. Si parla di sedici dipartimenti, per un totale di 20 milioni di abitanti.Nell’area di Parigi, di Nizza e nelle regioni nordoccidentali chiudono 110mila negozi «non essenziali» ma restano aperte librerie e scuole ...