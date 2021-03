Lombardia, ultranovantenni barricati in casa in attesa del vaccino: “Quanto dobbiamo aspettare ancora per vivere quel che ci resta?” (Di domenica 21 marzo 2021) Centocinque anni e del vaccino anti covid manco l’ombra. A raccontare la storia di Giuliana Manasse Biraghi è Repubblica, che nel numero in edicola domenica 21 marzo pubblica una brillante intervista alla signora milanese. “Sono sopravvissuta alla Spagnola, a due guerre mondiali, alla Shoah. E adesso avrò pure la mia bella età ma non vorrei soccombere a questo coronavirus. Lei sa dirmi Quanto devo aspettare ancora per il vaccino?”, chiede la centenaria all’intervistatrice che a sua volta la definisce “lucidissima”, anche se non autonoma nei movimenti. Per questo motivo il 16 febbraio il suo medico di base ha presentato la richiesta per la vaccinazione a domicilio ma nessuno si è ancora fatto vivo. “Alla mia età non mi sento più in ansia per niente ma so che non posso rischiare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Centocinque anni e delanti covid manco l’ombra. A raccontare la storia di Giuliana Manasse Biraghi è Repubblica, che nel numero in edicola domenica 21 marzo pubblica una brillante intervista alla signora milanese. “Sono sopravvissuta alla Spagnola, a due guerre mondiali, alla Shoah. E adesso avrò pure la mia bella età ma non vorrei soccombere a questo coronavirus. Lei sa dirmidevoper il?”, chiede la centenaria all’intervistatrice che a sua volta la definisce “lucidissima”, anche se non autonoma nei movimenti. Per questo motivo il 16 febbraio il suo medico di base ha presentato la richiesta per la vaccinazione a domicilio ma nessuno si èfatto vivo. “Alla mia età non mi sento più in ansia per niente ma so che non posso rischiare di ...

