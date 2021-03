LIVE Sci alpino, Slalom Lenzerheide in DIRETTA: scatta la seconda manche! Chi sarà l’ultimo vincitore della stagione? (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 scatta LA seconda MANCHE DELLEO Slalom. Jean-Baptiste Grange è sul tracciato 13.43 Pochi istanti e si parte! Solamente 20 atleti al via rispetto ai 26 iscritti. Il primo a partire sarà Jean-Baptiste Grange. Temperatura sotto lo zero, nevica. Condizioni della neve complicate. Speriamo che anche gli ultimi a scendere avranno un tracciato all’altezza. 13.40 Per l’Italia al via solamente Alex Vinatzer, dato che Manfred Moelgg è uscito di scena nel corso della prima manche. 13.37 La classifica di Coppa del Mondo di speciale: 1 SCHWARZ Marco AUT 625 2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 503 3 NOEL Clement FRA 473 4 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 431 5 FELLER Manuel AUT 388 13.34 La classifica di Coppa del Mondo generale: 1. ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45LAMANCHE DELLEO. Jean-Baptiste Grange è sul tracciato 13.43 Pochi istanti e si parte! Solamente 20 atleti al via rispetto ai 26 iscritti. Il primo a partireJean-Baptiste Grange. Temperatura sotto lo zero, nevica. Condizionineve complicate. Speriamo che anche gli ultimi a scendere avranno un tracciato all’altezza. 13.40 Per l’Italia al via solamente Alex Vinatzer, dato che Manfred Moelgg è uscito di scena nel corsoprima manche. 13.37 La classifica di Coppa del Mondo di speciale: 1 SCHWARZ Marco AUT 625 2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 503 3 NOEL Clement FRA 473 4 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 431 5 FELLER Manuel AUT 388 13.34 La classifica di Coppa del Mondo generale: 1. ...

