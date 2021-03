Iv | Comincini | ' torno nel Pd | non c' è spazio oltre centrosinistra e centrodestra' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Ho deciso di tornare nel Pd". Lo scrive Eugenio Cominicini in un lungo post su Fb in cui motiva la sua decisione di lasciare Iv per rientrare nel Pd. "Con la nascita del Governo Draghi tutti gli schieramenti e tutti i partiti stanno subendo cambiamenti. Nello schieramento dove mi sono sempre voluto collocare e riconoscere, il, Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione: affermare di essere alternativi ai populisti e ai sovranisti, in un quadro politico in profondo cambiamento, è una posizione a mio avviso debole". "I campi politici, nonostante tutti i rimescolamenti, continuano ad essere due: il, imperniato sul Pd, e il, imperniato sulla Lega. Non c'è una terza via: io oggi non vedo le condizioni perché possa ...