Formazioni ufficiali Roma Napoli: le scelte degli allenatori (Di domenica 21 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Roma Napoli match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Napoli, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Ledimatch valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko(4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infobetting : Aston Villa-Tottenham (domenica, ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, - tuttonapoli : FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso sceglie Maksimovic, Mertens confermato titolare - teladoiotokyo : Roma-Napoli: le formazioni ufficiali: Leggi le formazioni ufficiali di Roma-Napoli? - _SiGonfiaLaRete : Roma-Napoli, formazioni ufficiali: Mertens guida l’attacco dal primo minuto ?? - MondoNapoli : Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Mertens! In difesa gioca Maksimovic. Fonseca schiera un ex Napoli -… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Formazioni ufficiali Roma Napoli: le scelte degli allenatori Le formazioni ufficiali di Roma Napoli match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...

DIRETTA/ Fiorentina Milan (risultato 2 - 2) streaming video tv: pareggio di Diaz! (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Siamo pronti a vivere le emozioni di Fiorentina Milan , una partita storica per il calcio italiano che andiamo a presentare con le ...

Juventus-Benevento, le formazioni ufficiali: Bernardeschi terzino Goal.com Roma-Napoli, formazioni ufficiali: Dzeko guida l’attacco dei giallorossi Fonseca e Gattuso hanno appena reso note le formazioni ufficiali di Roma e Napoli, match in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Formazioni ufficiali Roma Napoli: le scelte degli allenatori Le formazioni ufficiali di Roma Napoli match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...

Ledi Roma Napoli match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi), VIA! Siamo pronti a vivere le emozioni di Fiorentina Milan , una partita storica per il calcio italiano che andiamo a presentare con le ...Fonseca e Gattuso hanno appena reso note le formazioni ufficiali di Roma e Napoli, match in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico.Le formazioni ufficiali di Roma Napoli match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...