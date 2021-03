Enrico Letta: "Voglio due donne capigruppo Pd" (Di domenica 21 marzo 2021) Due donne alla guida dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato. Lo propone il segretario dem Enrico Letta in una intervista al Tirreno. “Non posso immaginare - spiega - che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quelli con uomini al comando e donne vice, quando va bene. Servono leadership mischiate, specie adesso che in Europa ci sono Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde. Per me questo è un passaggio chiave”. Letta tiene a precisare che non c’è nessuna critica nei confronti degli attuali capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci: “Sono tra le figure di maggior rilievo che abbiamo, hanno lavorato benissimo e potranno tornare utilissimi in altri ruoli. Siamo intorno alla metà della legislatura ed è giusto lasciare ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Duealla guida dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato. Lo propone il segretario demin una intervista al Tirreno. “Non posso immaginare - spiega - che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quelli con uomini al comando evice, quando va bene. Servono leadership mischiate, specie adesso che in Europa ci sono Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde. Per me questo è un passaggio chiave”.tiene a precisare che non c’è nessuna critica nei confronti degli attualiGraziano Delrio e Andrea Marcucci: “Sono tra le figure di maggior rilievo che abbiamo, hanno lavorato benissimo e potranno tornare utilissimi in altri ruoli. Siamo intorno alla metà della legislatura ed è giusto lasciare ...

