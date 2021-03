Dl Sostegni: Fratoianni, 'condono schiaffo a chi paga tasse' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Anche oggi giungono da fonti autorevoli parole nette e chiare per lo schiaffo del governo Draghi mandato a chi paga sempre le tasse: il messaggio ai furbi che è venuto con il Dl sostegno è che possono stare tranquilli". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “E anche l'aver ridotto la somma del sostegno ai lavoratori precari da mille a 800 euro - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - è una scelta incomprensibile e che colpisce chi sta pagando un prezzo alto alla crisi sociale.Davvero un capolavoro - conclude Fratoianni - aver imbarcato la Lega sul carro del governo” Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Anche oggi giungono da fonti autorevoli parole nette e chiare per lodel governo Draghi mandato a chisempre le: il messaggio ai furbi che è venuto con il Dl sostegno è che possono stare tranquilli". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “E anche l'aver ridotto la somma del sostegno ai lavoratori precari da mille a 800 euro - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - è una scelta incomprensibile e che colpisce chi stando un prezzo alto alla crisi sociale.Davvero un capolavoro - conclude- aver imbarcato la Lega sul carro del governo”

