Disastro Juventus: a Torino ride il Benevento. Colpo Lazio a Udine (Di domenica 21 marzo 2021) Clamoroso all'Allianz Stadium: la Juventus crolla in casa. Fa festa il Benevento, che si impone per 1-0. La sconfitta rischia di costare carissimo alla formazione di Pirlo. Sorride la Lazio in ottica Champions: i biancocelesti si impongono sul campo dell'Udinese e tornano a sperare nuovamente nella lotta per l'Europa. Vince anche la Sampdoria, che fa piangere il Torino. La formazione di Nicola resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione.Juventus-BeneventoLa Juventus conferma le sue difficoltà. I bianconeri non trovano grandi spiragli contro il Benevento. Anzi, sono i campani a rendersi minacciosi in contropiede. L'occasione migliore per la formazione campione d'Italia capita sui piedi di Morata dopo una ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Clamoroso all'Allianz Stadium: lacrolla in casa. Fa festa il, che si impone per 1-0. La sconfitta rischia di costare carissimo alla formazione di Pirlo. Sorlain ottica Champions: i biancocelesti si impongono sul campo dell'se e tornano a sperare nuovamente nella lotta per l'Europa. Vince anche la Sampdoria, che fa piangere il. La formazione di Nicola resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione.Laconferma le sue difficoltà. I bianconeri non trovano grandi spiragli contro il. Anzi, sono i campani a rendersi minacciosi in contropiede. L'occasione migliore per la formazione campione d'Italia capita sui piedi di Morata dopo una ...

