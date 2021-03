Daydreamer, anticipazioni: Can e Sanem diventano soci in affari (Di domenica 21 marzo 2021) Can e Sanem Lavoro di squadra per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno, in onda da lunedì 22 a sabato 27 marzo 2021, i due protagonisti della telenovela turca si troveranno infatti a lavorare nuovamente insieme. Quando il lancio delle creme di Sanem sarà sempre più vicino, Can si dichiarerà disponibile a prestare alla sua ex una somma di denaro al fine di far partire nel migliore dei modi la società. Tuttavia, la Aydin non accetterà il prestito e chiederà con successo al Divit di entrare in società con lei. Un nuovo sodalizio che non convincerà l’editore Yigit (Utku Ates), che continuerà a tramare nell’ombra per evitare che i due si riavvicinino. A partire da sabato, le avventure di Can e Sanem andranno ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 marzo 2021) Can eLavoro di squadra per Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir). Nelle puntate di– Le Ali del Sogno, in onda da lunedì 22 a sabato 27 marzo 2021, i due protagonisti della telenovela turca si troveranno infatti a lavorare nuovamente insieme. Quando il lancio delle creme disarà sempre più vicino, Can si dichiarerà disponibile a prestare alla sua ex una somma di denaro al fine di far partire nel migliore dei modi laetà. Tuttavia, la Aydin non accetterà il prestito e chiederà con successo al Divit di entrare inetà con lei. Un nuovo sodalizio che non convincerà l’editore Yigit (Utku Ates), che continuerà a tramare nell’ombra per evitare che i due si riavvicinino. A partire da sabato, le avventure di Can eandranno ...

