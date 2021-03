Basket | Serie A1 2020 2021 | Trieste-Venezia 69-87 | cronaca e tabellino

(Di domenica 21 marzo 2021) L’Umana Reyerbatte l’Allianzcon il punteggio di 69-87 nel posticipo della 23° giornata diA1. Successo esterno per i lagunari che volano a +4 sui giuliani che restano comunque in zona playoff. RECAP – Il match si apre con il botta e risposta Clark-Henry (3-3). Con il passare dei minuti gli attacchi si rivelano particolarmente proficui e i sorpassi si alternano. Nel finale di periodo le bombe di Tonut e Campogrande trovano la replica di Doyle, anche se subito dopo è Tonut a rimettere quattro punti tra le due compagini quando finisce il primo quarto (21-25). Nella ripresa il match resta lottato e prosegue a passo spedito fino al 38-41 dell’intervallo. Ad inizio ripresa la Reyer prova a dare un cambio di ritmo e tocca il +9 con le triple di Campogrande e Tonut (43-52), il ...

Advertising

infoitsport : Basket, Serie A: l’Olimpia Milano vince il derby contro Cantù, Treviso fa festa sulla sirena - Sportmediaset - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Cantù 70-57 Serie A basket in DIRETTA: la squadra di Messina si impone venendo trascinata da Da… - basket_rosa_bz : Serie B - terza giornata - solops : Basket, Serie A2: la Reale Mutua Torino vince contro Urania Milano 85-65 - princigallomich : BASKET SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIME PARTITE -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

... TONUT MATTATORE! Chiusura di partita senza problemi per l'Umana Reyer Venezia che piazza il colpo esterno in questa sfida della domenica sera del campionato diA/1 dicontro l'Allianz ...RIETI - A fine gara la delusione è grande. Il Real Sebastiani Rieti lascia il PalaSojourner con l'amaro in bocca dopo la sconfitta contro Taranto all'esordio della fase a orologio. E' la seconda ...Nel posticipo della ventitreesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket sorride l'Umana Reyer Venezia, che espugna Trieste con il punteggio di 69-87. All'Allianz Dome arriva dunque una vittoria i ...Domenica vincente anche per Treviso, che vince 86-85 in casa di Cremona: decide il tap-in di Nicola Akele un attimo prima della sirena finale. Nel finale, però, a Milano basta accelerare con i loro ...