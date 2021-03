Antonio Lombardi: “In edilizia la situazione è estremamente grave” (Di domenica 21 marzo 2021) di Monica De Santis Antonio Lombardi, imprenditore edile salernitano, presidente di ACS Salerno (Associazione Costruttori Salernitani) traccia un punto sulle edilizia nel salernitano ad un anno dall’inizio della pandemia che ha stravolto le nostre vite e le nostre abitudini. L’edilizia resta uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Nel salernitano qual è la situazione che si registra? “La situazione è estremamente grave: in edilizia come purtroppo in quasi tutti i comparti. La pandemia si è innestata su un contesto che già registrava problemi, e su una situazione congiunturale già molto difficile. La ripresa, di cui si parlava prima del virus, nel settore edile ancora non si avvertiva, anche a causa di interventi di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 21 marzo 2021) di Monica De Santis, imprenditore edile salernitano, presidente di ACS Salerno (Associazione Costruttori Salernitani) traccia un punto sullenel salernitano ad un anno dall’inizio della pandemia che ha stravolto le nostre vite e le nostre abitudini. L’resta uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Nel salernitano qual è lache si registra? “La: income purtroppo in quasi tutti i comparti. La pandemia si è innestata su un contesto che già registrava problemi, e su unacongiunturale già molto difficile. La ripresa, di cui si parlava prima del virus, nel settore edile ancora non si avvertiva, anche a causa di interventi di ...

