“Adesso basta”. Amici 20, Lorella Cuccarini esplode in diretta. Accuse, veleni e nessuna scusa: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico” (Di domenica 21 marzo 2021) L’ultima puntata di Amici ha regalato tante emozioni e… qualche scintilla. Da sempre le diverse interpretazioni, da parte di giudici e insegnanti, delle performance e degli stili adottati dagli allievi rappresenta uno dei punti di forze del programma. Opinioni diverse, spesso opposte, arricchiscono i punti di vista e consentono ai giovani talenti di crescere e assumere padronanza dei propri mezzi. Talvolta, però, capita che le distanze tra le considerazioni dei protagonisti del programma di Maria De Filippi siano così lontane tra loro che ci scappa la discussione. Esattamente quello che è capitato nel pomeriggio di sabato 20 marzo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Parliamo della sfida che quest’ultima ha proposto a Rosa, ovvero una prova di can can, scelta per mettere in difficoltà la ballerina. Le cose, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 marzo 2021) L’ultima puntata diha regalato tante emozioni e… qualche scintilla. Da sempre le diverse interpretazioni, da parte di giudici e insegnanti, delle performance e degli stili adottati dagli allievi rappresenta uno dei punti di forze del programma. Opinioni diverse, spesso opposte, arricchiscono i punti di vista e consentono ai giovani talenti di crescere e assumere padronanza dei propri mezzi. Talvolta, però, capita che le distanze tra le considerazioni dei protagonisti del programma di Maria De Filippi siano così lontane tra loro che ci scappa la discussione. Esattamenteche è capitato nel pomeriggio di sabato 20 marzo trae Alessandra Celentano. Parliamo della sfida che quest’ultima ha proposto a Rosa, ovvero una prova di can can, scelta per mettere in difficoltà la ballerina. Le cose, ...

