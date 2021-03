Accuse di spionaggio per Tesla di Elon Musk

Advertising

Mosca, 21 mar 10:54 - La Russia risponderà in maniera proporzionata alla Bulgaria, qualora le autorità di Sofia decidano di espellere i diplomatici russi "perdisenza fondamento". Lo ha affermato il vicepresidente della commissione per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione russo, Vladimir Dzhabarov, all'agenzia di ......limitazioni all'uso di tecnologie cinesi alle autorità locali per prevenire rischi di, ...uiguri nello Xinjiang e nel mirino di Washington per sospetti legami con l'esercito cinese (...Accuse di spionaggio per la Tesla di Elon Musk. Le autorità cinesi vietano l'acquisto delle auto alle forze armate e alle aziende di stato.L'acquisto di auto di una delle aziende simbolo della tecnologia americana era stato proibito dal governo a funzionari pubblici, militari e dipendenti di ...