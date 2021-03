Violentissima scossa di terremoto di 7 2 in Giappone | allarme tsunami

(Di sabato 20 marzo 2021) Fortedi magnitudo 7 e allertain. Laè stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale(le 10.09 in Italia). Laha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi ed ipocentro a 54 chilometri di profondità, secondo la Japan meteorological L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilmeteoit : #TERREMOTO #GIAPPONE, #VIOLENTISSIMA scossa di #Magnitudo 7 a #Onagawa. Ecco QUI i #DETTAGLI - Nibiru_xxx : TERREMOTO GIAPPONE, VIOLENTISSIMA scossa di Magnitudo 7.0 a Ayukawa. Ecco QUI i DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO #GIAPPONE, #VIOLENTISSIMA scossa di #Magnitudo 7.0 a #Ayukawa. Ecco QUI i #DETTAGLI -

Ultime Notizie dalla rete : Violentissima scossa

iLMeteo.it

Un terremoto ha colpito nel tardo pomeriggio di martedì 16 febbraio il lago d'Iseo, con epicentro sulle montagne alle spalle della sponda bergamasca. La, nonè stata sentita in tutti i comuni costieri del Sebino intorno alle 18,41. Sono arrivate telefonate alle forze dell'ordine e anche ai Vigili del fuoco. L'istituto nazionale di ...In seguito allale autorità della prefettura di Fukushima hanno allestito 64 centri di evacuazione, dove hanno trovato riparo circa 200 persone sfollate. I servizi dei treni ...Scossa di terremoto registrata a Onagawa (Giappone)Il 20 Marzo 2021 ore 10:09 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7 e profondità 54 km a Onagawa (Giappone). Leggi qui per approfond ...Scossa di terremoto registrata a Ayukawa (Giappone) Il 20 Marzo 2021 ore 10:09 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 e profondità 68 km a Ayukawa (Giappone ...