Vinted, la nuova app di abiti usati: è affidabile? (Di sabato 20 marzo 2021) Vinted è un’app creata nel 2008 ma che, negli ultimi mesi, sta spopolando in tutto il mondo; disponibile sia in versione desktop che mobile, questa applicazione permette di vendere e acquistare capi usati o vintage, in totale autonomia. In molti si chiedono: “è affidabile?” oppure “come funziona il metodo di pagamento?” Ecco tutte le risposte che cerchi! Desideri a tutti i costi un capo firmato ma non puoi permettertelo? Bene Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021)è un’app creata nel 2008 ma che, negli ultimi mesi, sta spopolando in tutto il mondo; disponibile sia in versione desktop che mobile, questa applicazione permette di vendere e acquistare capio vintage, in totale autonomia. In molti si chiedono: “è?” oppure “come funziona il metodo di pagamento?” Ecco tutte le risposte che cerchi! Desideri a tutti i costi un capo firmato ma non puoi permettertelo? Bene Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Akira_L_1485 : Raga aiuto me sono scaricata vinted e ho trovato una cosa che mi piace Ho scritto alla tizia per chiederle come fun… - BeaZelli : Si vende macchinetta fotografica per bambini ad un prezzo super conveniente, se non hai @vinted scrivimi in privato… - daliclm : Scopri il {catalog}Armani % che vendo su @Vinted. Taglia Altro a €79.00 €! - daliclm : Scopri il {catalog}Elena Miro % che vendo su @Vinted. Taglia XL / IT 46 / EU 42 a €69.00 €! - daliclm : Scopri il {catalog}Guess % che vendo su @Vinted. Taglia a €79.00 €! -