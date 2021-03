Stasera in tv: i programmi di sabato 20 marzo. Amici su Canale 5: lo scherzo di Maria de Filippi. Cosa accadrà in puntata (Di sabato 20 marzo 2021) Stasera in tv: i programmi di sabato 20 marzo. Tutto pronto per la ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi che prenderà il via Stasera. 17 i ragazzi in gara e solo uno di loro verrà ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021)in tv: idi20. Tutto pronto per la ventesima edizione del serale didiDeche prenderà il via. 17 i ragazzi in gara e solo uno di loro verrà ...

Advertising

Eriko_MFC : RT @Levis_Of: Mika, puoi ritornare con Stasera Casa Mika 3 e non far sì che restino con la parvenza di programmi di promozione? Grazie. Fi… - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 20 Marzo, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi T… - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera sabato 20 marzo 2021 - #Guida #programmi #stasera #sabato - sofixsofix86 : RT @Levis_Of: Mika, puoi ritornare con Stasera Casa Mika 3 e non far sì che restino con la parvenza di programmi di promozione? Grazie. Fi… - SabinaTassani : RT @Levis_Of: Mika, puoi ritornare con Stasera Casa Mika 3 e non far sì che restino con la parvenza di programmi di promozione? Grazie. Fi… -