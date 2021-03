(Di sabato 20 marzo 2021) L’inaugurazione del Tulipark in Via dei Gordiani, era uno degli eventi più attesi daini. Proprio presso il parco Villa de Santis, però qualcosa non è andata come previsto: gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, coadiuvati da personale della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di, hanno scoperto una finta associazione di volontariato intenta, durante l’evento, a svolgere vere e proprie funzioni di Polizia. Ad insospettire iè stata una persona che indossava una casacca con su scritto il nome dell’associazione, munita di radio portatile e fondina al cui interno si intravedeva una pistola, risultata poi essere una pistola spray al peperoncino. Leggi anche:, il calcio, le scommesse, l’enorme patrimonio (ma si dichiarava nullatenente): chi è il ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Roma, scoperchiata ‘associazione’ di finti poliziotti: uniformi, pistole e auto con luci di emergenza - CorriereCitta : Roma, scoperchiata ‘associazione’ di finti poliziotti: uniformi, pistole e auto con luci di emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scoperchiata

Il Corriere della Città

... le ipotesi di finanziamenti al terrorismo internazionale, la procura diche bloccava i conti, ... E, come ha avuto a dire il Papa, "è la prima volta che in Vaticano la pentola vieneda ...Nel secondo, in una difesae con Frabotta (come mai solo adesso ci si accorge che è ... Niente, esattamente come a, fronte giallorosso, la Juve ha permesso a Barella di involarsi ...Un gesuita che, quando è stato eletto Papa, ha scelto di chiamarsi Francesco. E’ la prima cifra stilistica del profilo dell’odierno vertice della Chiesa cattolica . Quando Jorge Mario Bergoglio è stat ...