Raoul Casadei, l'ultimo liscio (Di sabato 20 marzo 2021) Benché faccia il sold out a tutte le Feste dell'Unità – e forse anche a quelle dell'Avanti e del Biancofiore – lungo gli anni Settanta, l'Orchestra Spettacolo Casadei non è vista di buon occhio dall'intellighenzia ufficiale dei grandi partiti (Pci, Psi, Dc) in odore di compromesso storico. Fin da subito attorno a Raoul Casadei – nato a Gatteo il 15 agosto 1937 e morto a Cesena il 13 marzo 2021 – e alle sue numerose iniziative, cala il gelo della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - lorella_a : RT @casadeicarol: La mia casa è il mare la mia musica il vento la mia religione sono le persone a cui voglio bene.... ('Sentimento' - Raoul… - casadeicarol : La mia casa è il mare la mia musica il vento la mia religione sono le persone a cui voglio bene.... ('Sentimento' -… -