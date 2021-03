Pubblica video dove balla felice con i figli | marito torna a casa e la picchia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mesi di violenza e terrore, con la moglieta anche con un bastone di legno. Poi nei giorni scorsi l’insperata svolta, durata però solo poco tempo. L’uomo va via disalvo poi rire nel giro di 48-72 ore perché voleva vendicarsi: aveva visto deiti sui social nel quali la moglie e ivano felici. Così è rientrato incon forza e ha seminato il panico fino al provvidenziale intervento dei carabinieri della stazione di Varcaturo chiamati dalla donna. I militari hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori il 43enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, da circa 9 mesi, in più occasioni e con reiterate minacce e violenze ha provocato alla moglie un ...