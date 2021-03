Open Arms, la Procura chiede il processo per Salvini: “Fu sequestro di persona” (Di sabato 20 marzo 2021) Open Arms, la Procura di Palermo chiede rinvio a giudizio per Salvini La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, per i reati di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, ad agosto del 2019, di 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms. La richiesta è stata formulata dal capo della Procura Palermo, Francesco Lo Voi. Prima avevano argomentato anche l’aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Calogero Ferrara. “La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio e il processo contro di me per ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021), ladi Palermorinvio a giudizio perLadella Repubblica di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ministro dell’Interno Matteo, per i reati didie rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, ad agosto del 2019, di 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola. La richiesta è stata formulata dal capo dellaPalermo, Francesco Lo Voi. Prima avevano argomentato anche l’aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Calogero Ferrara. “Ladi Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio e ilcontro di me per ...

