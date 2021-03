Le previsioni meteo per il 20 marzo | pioggia e neve al Sud | allerta in 5 regioni

(Di sabato 20 marzo 2021) Nelle prossime ore un notevole flusso di aria fredda entrerà sull’Italia portando instabilità ed un sabato pienamente invernale con freddo,vento,: sono queste leper l’Italia del 20. Il Bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso venerdì 19e valido per tutto sabato 20segnale un’di livello arancione sulla Sicilia ed un’di livello giallo su Molise, Basilicata, Puglia, Calabria. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono attive altre. In arrivoal ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 20 marzo 2021 Al mattino bel tempo ovunque. Tra il mezzogiorno e il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a levante e sull'Imperiese, non associate a rovesci. Ecco ledi Limet per la giornata di oggi: al mattino bel tempo ovunque. Tra il mezzogiorno e il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a levante e sull'Imperiese, non associate a rovesci. Previsioni meteo per domenica 21 marzo. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord e in Toscana. Questo fine settimana che segna l'inizio della primavera astronomica (l'equinozio cade infatti oggi, sabato 20 marzo) con le temperature sotto la media del periodo, nevicate a quote basse.