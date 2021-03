Junior Video Contest | scadenza prorogata al 30 aprile

(Di sabato 20 marzo 2021)di Divulgazione Scientifica:del concorso per gli studenti delle scuole superiorial 30L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, bandisce la seconda edizione del2020/2021. Il concorso è pensato per coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori, già animati da una fervida… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Junior_oconnor5 : RT @Hooligansvibe: Pahahahahhahaha @amin_goat @aminethugo1 classique???? - Junior_Dguez : RT @Rubiu5: Streamer americano reacciona a nuestro idioma: - _waldir_junior : RT @jantadaflatt: AHAHAHAHAHHAHAHAJAJAJAJAJAJAJAJA, chega vou dormir. - CronacheMc : 19 MARZO - Ecco le vostre opere in occasione della festa di tutti i babbi - besideyook : hanno chiesto ai super junior se c'è un gruppo che gli somigli visto che loro sono conosciuti per 'potrebbe esserci… -

Ultime Notizie dalla rete : Junior Video

Corriere Nazionale

... nonostante ciò vi invito a vedere ildegli Arcade Boyz proprio sulla vicenda che potete ...Cally stava per essere censurato dalla classe politica. A far riflettere è un particolare .... Sono infatti i figli i protagonisti della clip, pronti a sfidare in campo i propri ... Di seguito il. Ildella Reggina sulla festa del Papà: calciatori amaranto in campo con i ...La musica è da sempre una delle forme artistiche che hanno avuto più a che fare con la censura. Degli ultimi anni potremmo prendere ad esempio tantissimi casi di giovani artisti che verrebbero censura ...Video Shakhtar Roma (1-2) gol e highlights: i giallorossi di Fonseca vincono il ritorno degli ottavi di Europa League con una doppietta di Borja Mayoral.