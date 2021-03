FIFA 21 | SBC Sven & Lars Bender Fine di un’era – Requisiti e Soluzioni

Leggi su fifaultimateteam

(Di sabato 20 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili le SBC ( Squad Building Challenges ) che permettono di sbloccare la versione Ladidei fratelliper la modalità21 Ultimate Team. Le carte “Ladi” vengono rilasciate per celebrare ladella carriera di un giocatore presente nella modalitàUltimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. Potete riscattare le carte speciali in questione dei difensori tedeschi completando le SBC dedicate disponibili in FUT 21.SBC...