Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia pace in vista dopo il litigio? Le indiscrezioni (Di sabato 20 marzo 2021) dopo il litigio Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia potrebbero aver deciso di mettere le cose a posto. Ecco cosa ha raccontato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela. dopo diversi anni dal famoso litigio i rapporti tra Elisabetta e Maddalena non sono ancora tornati alla normalità. Le due ex veline erano inseparabili e per anni hanno vissuto una splendida L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 20 marzo 2021)ilpotrebbero aver deciso di mettere le cose a posto. Ecco cosa ha raccontato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela.diversi anni dal famosoi rapporti tranon sono ancora tornati alla normalità. Le due ex veline erano inseparabili e per anni hanno vissuto una splendida L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Pamelitanaa : La bellezza di Elisabetta Canalis e' stratosferica.. bellezza naturale . questa e' la vera bellezza non le facce pl… - greysonelove : California per Elisabetta Canalis avanguardia #Verissimo - 8antonio8989 : Ma se non vi piace Elisabetta Canalis, perché non cambiate canale? #Verissimo - Micol_2893 : Non la sigla di The OC in sottofondo alla presentazione di Elisabetta Canalis!!! ???? #Verissimo - romelalukaka : Elisabetta Canalis è sempre bellissima #Verissimo -