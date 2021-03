Covid, sorpresi a giocare a biliardino e tombola: 46 multe a Napoli (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 46 le persone sanzionate in due distinti interventi della Polizia di Stato effettuati ieri sera nel quartiere San Giovanni a Teduccio, zona est di Napoli, nell’ambito dei controlli anti assembramento. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Ravello per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale in disuso. Una volta sul posto, i poliziotti sono riusciti ad entrare nel locale dove hanno sorpreso 15 persone, di età compresa tra i 20 e 56 anni, intente a giocare a calciobalilla e carambola, e le hanno multate poiché si trovavano fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per il mancato utilizzo della mascherina. Il secondo intervento è stato svolto in via ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 46 le persone sanzionate in due distinti interventi della Polizia di Stato effettuati ieri sera nel quartiere San Giovanni a Teduccio, zona est di, nell’ambito dei controlli anti assembramento. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Ravello per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale in disuso. Una volta sul posto, i poliziotti sono riusciti ad entrare nel locale dove hanno sorpreso 15 persone, di età compresa tra i 20 e 56 anni, intente aa calciobalilla e carambola, e le hanno multate poiché si trovavano fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per il mancato utilizzo della mascherina. Il secondo intervento è stato svolto in via ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, sorpresi a giocare a bigliardino e tombola: 46 multe a #Napoli ** - lameziainstrada : Covid: sorpresi in circolo ricreativo, sanzionato anche medico - EugenioBerto70 : Covid:sorpresi in circolo ricreativo,sanzionato anche medico - Soverato : Sorpresi in un circolo nonostante divieti anti-Covid, sette persone tra cui un medico sanzionati - AnsaCalabria : Covid:sorpresi in circolo ricreativo,sanzionato anche medico. In 7 giocavano a biliardo assembrati e senza mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sorpresi Norme anti covid, multe a Colle Sannita e San Bartolomeo ...centro il rispetto delle normative covid. I militari della Stazione di Colle Sannita hanno elevato tre sanzioni amministrative per un totale di 1.200 euro presso un bar nel quale sono stati sorpresi ...

Alcol dopo le 16, chiusi due minimarket FIRENZE - Sono stati sorpresi dalla polizia a vendere alcolici dopo le 16, atto vietato dall'ordinanza del sindaco Dario Nardella volta a contrastare la diffusione del contagio da Covid - 19. Per questo i titolari di due ...

Covid:sorpresi in circolo ricreativo,sanzionato anche medico Agenzia ANSA Controlli anti covid, polizia multa 46 persone: in 31 giocavano a tombola Controlli anti covid a Napoli, polizia multa 46 persone: in 31 giocavano a tombola. Altri 15 sopresi a giocare a biliardo e calciobalilla ...

Taranto: festa in un bar con 15 persone, tutte multate Per il locale, non nuovo a simili violazioni, disposta la chiusura immediata di cinque giorni. Il personale della Squadra Volante, intorno alle mezzanotte di ieri, transitando in ...

...centro il rispetto delle normative. I militari della Stazione di Colle Sannita hanno elevato tre sanzioni amministrative per un totale di 1.200 euro presso un bar nel quale sono stati...FIRENZE - Sono statidalla polizia a vendere alcolici dopo le 16, atto vietato dall'ordinanza del sindaco Dario Nardella volta a contrastare la diffusione del contagio da- 19. Per questo i titolari di due ...Controlli anti covid a Napoli, polizia multa 46 persone: in 31 giocavano a tombola. Altri 15 sopresi a giocare a biliardo e calciobalilla ...Per il locale, non nuovo a simili violazioni, disposta la chiusura immediata di cinque giorni. Il personale della Squadra Volante, intorno alle mezzanotte di ieri, transitando in ...