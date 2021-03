Square Enix Presents | annunciato il DLC di Black Panther per Marvel’s Avengers

(Di venerdì 19 marzo 2021) Allodi ieri è stato presentato il nuovo DLC incentrato super. Ecco i dettagli Crystal Dynamics ha promesso di voler supportarecon nuovi contenuti per gli anni a venire e, dato l’enorme repertorio di storie e personaggi della storia della Marvel a cui gli sviluppatori possono avere accesso, è proprio il caso di dire che questi ultimi hanno praticamente l’imbarazzo della scelta. Occhio di Falco e Kate Bishop si sono uniti al roster di eroi giocabili del gioco negli ultimi tempi, mentre Spider-Man arriverà alla fine esclusivamente per i giocatori PlayStation. Alla vetrina del sorprendentedi ...

Advertising

PlayStationIT : Forspoken arriverà su #PS5 nel 2022! - TPadawans : ?? La nostra Len @HE_IS_DEAD_JIM ha visto l'evento #SquareEnixPresents e ci ha fatto un #Recap dettagliato ed entusi… - infoitscienza : Final Fantasy VII Remake in arrivo su Xbox Game Pass? Lo suggerisce un tweet sospetto di Square Enix - MangaForevernet : ? Forspoken - annunciato il nuovo gioco di Square Enix ? ? - NPlayerItalia : Square Enix ha pubblicato un nuovo simpatico trailer dedicato a Balan Wonderworld -

Ultime Notizie dalla rete : Square Enix

Durante lo State of Play di giugno 2020, Sony,e il neonato Luminous Production presentarono al mondo ' Project Athia ' , un nuovo action - rpg open - world avvolto nel mistero, il quale è tornato a far parlare di sé durante lo ...ha confermato che Forspoken è il nome completo di Project Athia e che arriverà su PS5 e PC nel 2022. Ma gli spettatori attenti hanno notato che il gioco potrebbe effettivamente essere ...Durante lo showcase Square Enix Presents è stato annunciato l'arrivo di Black Panther in Marvel's Avengers entro la fine dell'anno all'interno di una prossima espansione espansione chiamata "War for W ...Allo Square Enix Presents di ieri è stato presentato il nuovo DLC incentrato su Black Panther per Marvel's Avengers. Ecco i dettagli.