Spacciatore fermato dalla polizia | la reazione della madre

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa visto lapassare in vico Giardinetto e si è dato alla fuga. Così i poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Concordia, lo hanno raggiunto e bloccato con non poche difficoltà trovando, nel sottosella dello scooter, 4 involucri con 34 grammi circa di cocaina, un panetto di hashish e un involucrostessa sostanza del peso complessivo di circa 76 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamentodroga e 58,20 euro. In quel momento il giovane, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad inveire contro lacercando di fuggire e ha iniziato ad urlare per attirare attirare l’attenzione dei familiari che, scesi in strada, hanno tentato di ostacolare l’intervento dei poliziotti aggredendoli. Si chiama Maurizio Provenzano, ...