Post Arsenal-Olympiacos: le voci degli allenatori

Nel Post Arsenal-Olympiacos, match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Europa League che si è concluso con la vittoria dei greci per 1-0, hanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Mikel Arteta e Pedro Martins.

Post Arsenal-Olympiacos: cosa ha detto Arteta?

Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, si dichiara soddisfatto per il passaggio del turno: "Sono davvero felice di aver passato il turno. Abbiamo affrontato un avversario difficile. A volte dobbiamo essere onesti con se stessi: non eravamo neanche lontanamente vicini ai livelli che avremmo potuto essere. Eravamo incerti con la palla e l'abbiamo spesso persa. Non possiamo avere scuse. Avevamo giocatori freschi in squadra. Abbiamo iniziato molto bene la partita ma poi abbiamo avuto una mancanza di ..."

Ultime Notizie dalla rete : Post Arsenal Sky Sport, Diretta Europa League Ottavi Ritorno, Palinsesto e Telecronisti Su Sky Sport 24, dalle ore 20, pre partita dei match in programma alle 21 e post degli incontri ... i giallorossi saranno in campo alle 18:55 , in contemporanea anche Arsenal - Olympiacos, Tottenham - ...

Guardiola: "Incredibile il rigore non dato a Foden" O no? Non tutto...perché nel post partita, a sorpresa, Pep Guardiola si è molto arrabbiato. Il ... Non ho capito il rigore non concesso all'Arsenal contro il Burnley. E non ho nulla contro il Burnley o ...

Il gol di Erik Lamela in Arsenal-Tottenham, da vedere e rivedere | Flashes Il Post Europa League: disastro Tottenham, l'Arsenal perde ma passa Il Tottenham confeziona il disastro. Fallimento senza appello per José Mourinho e i suoi ragazzi, che a Zagabria si fanno rimontare il doppio vantaggio dell'andata dalla Dinamo ed escono negli ottavi ...

Arsenal-Olympiacos 0-1: i Gunners soffrono ma avanzano in Europa League Il recap dell'indolore sconfitta dell'Arsenal contro l'Olympiacos. I Gunners, per i goal in trasferta, passano al turno successivo ...

